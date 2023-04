Perché New York-Miami scardina gli equilibri dell'Nba

È già diventato il canestro dell’anno. Il buzzer-beater di Jimmy Butler, sospeso in aria e con rilascio da terra, è talmente bello e tecnicamente proibitivo da far trascurare che era stato viziato da un fallo – licenza poetica Nba, se volete. Così i Miami Heat hanno allungato la partita ai supplementari, per poi vincerla, ammazzando la serie contro i favoritissimi Milwaukee Bucks. Non era mai successo che l’ottava qualificata in regular season eliminasse la numero uno in appena cinque partite. Ci è riuscita una squadra trascinata da un giocatore in missione, che in semifinale di Eastern Conference troverà una squadra in missione senza trascinatori designati: i New York Knicks. Anche loro sono passati con un perentorio 4-1, sui Cleveland Cavaliers che li avevano preceduti in classifica. Anche loro hanno fatto la storia, perché è soltanto la seconda volta (l’altra nel 2013) che la franchigia di Manhattan porta a casa una serie playoff dal 2001 a oggi. Meno di chiunque altra.

