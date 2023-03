L'eterna giovinezza di nonno Fernando Alonso

Nei suoi vent’anni in Formula 1 Fernando Alonso ha avuto più fidanzate che squadre, ma è comunque riuscito a tenere altissimo il livello di tutte e due. A fine luglio compirà 42 anni: Oscar Piastri, l’ultimo debuttante nel circus non era ancora nato quando Fernando fece il suo esordio in Formula 1 con la Minardi il 4 marzo 2001. Lo chiamano nonno Fernando, anche se ha lo spirito di un ragazzino e sta cominciando questa sua ventesima stagione tirato a lucido come se il tempo dalle sue parti non passasse mai. Non è il verde della tuta che gli dona, stava meglio in rosso, ma il verde Aston Martin gli ha riacceso la speranza di riuscire a chiudere in bellezza (tra un paio d’anni) con un’altra vittoria. “Qui abbiamo il denaro, le strutture e il talento per riuscire. Ambizione è la parola chiave che identifica il team”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE