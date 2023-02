Klopp, il Liverpool e il sorriso dei grandi

L'allenatore sta vivendo un momento di impopolarità in Inghilterra, ma lui resta sorridente e non si scompone. Il suo calcio è fatto di attacchi furiosi, la sua squadra ha perso e perso male, ma lui ha stretto la mano all'avversario e camminato a testa alta verso l'uscita

Adesso che anche Jürgen Klopp è caduto in disgrazia non ho più certezze. Calcio verticale? No grazie. La terribile lezione subita dal Liverpool contro il Real Madrid, che fa seguito ad altre discutibili performance dei Reds in Premier e coppe varie, conduce l’allenatore tedesco dentro l’inferno dei giudizi negativi e chissà come e quando si salverà. Che cosa può essere successo all’allenatore che ci ha fatto vivere momenti di calcio insuperabili con la sua macchina sparata a palla supersonica contro qualsiasi avversario? Si è imborghesito? Gli hanno preso le misure?