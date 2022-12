Mbappé e la fidanzata trans sono stati l'unica cosa interessante di questi mondiali

Non si sa se siano fidanzati o meno, ma poco importa, Kilian Mbappé che con la stessa suprema nonchalance con cui non si è filato il presidente Macron alla finale del Mondiale ora non commenta le voci che lo darebbero accoppiato, fidanzato o semplicemente “dating” Inès Rau, modella transgender franco-algerina, e influencer da 1,1 milioni di follower, entra di diritto in quei fattarelli di costume che poi sono destinati a rivoluzionarlo, il costume, e costituisce anche un fantastico pendant e controfinale al Mondiale sgangherato qatarino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE