E i rave party allo stadio? Il caso Inter-Sampdoria

Poco prima che allo stadio Meazza iniziasse Inter-Sampdoria, sabato scorso, un “capo ultras” della tifoseria nerazzurra, Vittorio Boiocchi, 69enne, molte condanne e anni di carcere alle spalle, ma ancora lo scorso anno era stato nuovamente arrestato per una vicenda di estorsione, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco vicino alla sua abitazione. Un probabile regolamento di conti di malavita estraneo al pur turbolento e non proprio limpido mondo della “curva”, in questo caso la Nord. O dovrebbe essere estraneo: perché invece la reazione dei capetti della Nord è stata violenta e assurda, e una vera e propria autodenuncia di contiguità con il tipo di vita (e attività?) di Boiocchi. Gli ultras sono usciti dallo stadio (lutto o assurda protesta?), ma hanno costretto a uscire, con minacce e spintoni, anche il pubblico “normale” presente, spesso famiglie. Un comportamento inaudito, che testimonia senza bisogno d’altro il livello di illegalità di alcuni ambienti delle tifoserie (qui è l’Inter, ma altrove non va benissimo), troppo spesso tollerati. Sia dai club (la “condanna con fermezza” da parte dell’Inter è arrivata con 48 ore di ritardo), sia dalle strutture di sicurezza interna, evidentemente inadeguate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE