Questo United sembra diventato una squadra di Serie A

Non bastava il caldo, che neppure la mia birra gelata riesce a rendere sopportabile, adesso ci tocca pure la Serie A. Il campionato italiano inizia e io mi sono già annoiato: pieno di falliti della Premier League, si preannuncia mediocre e poco eccitante, una Ligue 1 senza l’aglio e i picchiatori di Marsiglia. Un campionato dove starebbe bene il Manchester United, però, ormai ombra di se stesso e caricatura della squadra gloriosa che fu. Da settimane i Red Devils sono ricattati dai capricci di Cristiano Ronaldo, precipitato in un incubo da cui difficilmente si sveglierà: a 37 anni non è più l’uomo al centro della festa, anzi inizia a essere come quel vecchio zio che deve sempre raccontare l’aneddoto divertente e fare divertire tutti, ma alla decima volta che lo fa ha rotto le palle.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE