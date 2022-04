Da Goggia a Zaki, il bavaglio allo sport e il talk ai matti

I due sono finiti al centro dello sputtanamento mediatico senza nemmeno il lusso di qualche ospitata in un talk-show. Il diritto a dire stupidaggini non è riconosciuto nello sport, ma è garantito a personaggi più sconclusionati cui è concesso di esporre la propria (anche bislacchissima) posizione su ogni argomento.

Lo sport è circondato da uno stretto reticolato, oltre al quale non si può andare. Non si può sfidare il minimo comun denominatore del “così pensan tutti”, e forse anche le stupidaggini sono meno tollerate. Quello che su argomenti serissimi come la guerra in Ucraina ti consegna alla prima serata di Rai3, se invece parli di sport (o sei uno sportivo) ti consegna al linciaggio social. Strano fenomeno. Da indagare. E forse c’è un motivo se Churchill diceva che gli italiani giocano le partite di calcio come fossero delle guerre, e combattono le guerre come fossero partite di calcio. Ma veniamo a noi.