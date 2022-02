Le Final 8 di Coppa Italia piacciono anche in America

Più che una speranza è una sveglia. “Solo i media tradizionali non se ne sono accorti: calciofili fino all’ultimo respiro, anche quando l’Italia fa il pieno alle Olimpiadi. Ma la svolta identitaria è già in corso. Sempre più giovani sanno che esiste il basket. E tanto altro. Se ne appassionano, curiosi. Il mio sogno è entrare un giorno in un locale con quattro tv sintonizzate su quattro discipline diverse. Come a Boston, New York: quella sì, che è vera cultura sportiva”. Gianluca Gazzoli non fa che catalizzare quest’aria nuova. Da vero ibrido della palla a spicchi: “Mi fa impressione quando i ragazzi mi fermano per strada trattandomi come un giocatore”, racconta lui al Foglio sportivo. “Ma allo stesso tempo rivedono in me loro stessi, l’amico di sempre che fa qualcosa di pazzesco”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE