Los Angeles gioca a football

Tutta colpa di Andy Garcia e delle sue passeggiate a bordo parquet alle partite dei Los Angeles Lakers. Ok, è un’esagerazione. Perché prima di Garcia c’erano Jack Nicholson e Lou Adler: ma loro, partiti dalle file più lontane dal campo e avvicinatisi man mano che il loro potere economico cresceva, le vasche per farsi vedere, a partita iniziata, non le hanno mai fatte. Nascono così le reputazioni, e non si fermano più. Los Angeles? Città di vanesi, di ritardatari, di esibizionisti, di assenteisti, perché poi magari mancano 2’ alla fine di un Lakers-Celtics col punteggio in equilibrio e molti se ne vanno. Più importante sconfiggere il traffico che gli avversari.

