Il 2022 sarà l'anno delle prime volte

Venire dopo il 2021 non sarà un grande affare. È un po’ come entrare in scena dopo Robert De Niro senza essere Paul Newman, come sfilare dopo Cindy Crawford senza essere Claudia Schiffer o come arrivare dopo Mario Draghi senza essere Mario Draghi. Parlando di sport sarà obbiettivamente impossibile fare meglio del 2021, un anno in cui l’Italia ha vinto qualsiasi competizione a cui abbia partecipato, soprattutto se contro di noi giocavano gli inglesi. Gli anni pari nello sport di solito partono avvantaggiati. Sono anni olimpici, anni di grandi appuntamenti mondiali o europei. Gli anni dispari sono messi lì per prendersi una pausa, quasi anni sabbatici tra un grande evento e l’altro. Poi però venne il Covid che ci ha trasformato le vite e ha anche trasformato il 2021 nel primo anno dispari della storia con Olimpiadi ed Europei di calcio. Il resto lo hanno fatto gli azzurri tanto che persino il Foglio ha eletto il presidente del Coni uomo dell’anno. Giovanni Malagò meglio anche di Mario Draghi. Il 2021 è e resterà per sempre un anno irripetibile. Mettetevi nei panni dell’anno che sta per arrivare. Si era preparato per bene con i suoi Giochi invernali, il suo Mondiale di calcio (invernale pure quello). Due belli avvenimenti da anno pari… ma per gli azzurri il paragone sarà implacabile. Anche perché, pronti via dovremo prima di tutto cercare di qualificarci per i Mondiali in Qatar facendo fuori prima la Macedonia e poi il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Va detto che non sarebbe una prima volta di un Mondiale senza Italia, ma la seconda di fila sarebbe un disastro assoluto, uno tsunami sportivo dopo la grande abbuffata dell’anno che se ne va.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE