“Quando dissi di no a Enzo Ferrari”. Parla Andrea De Adamich

Gli ottant’anni di Andrea De Adamich non sono stati banali. Li ha riempiti di corse, di idee, di progetti. È pure diventato padre per la terza volta all’età in cui il resto del mondo fa il nonno. Gli serve per sentirsi ancora giovane, come quando aveva provato a correre di nascosto dalla famiglia, senza pensare che poi a casa sarebbero arrivate le fotografie delle sue imprese con la Triumph TR3 che gli avevano regalato i genitori per la maturità. Al volante non ha fatto differenze: rally, gare in salita, gare di regolarità, Turismo, Prototipi, Can Am, Formula 1, 2 e 3. “Solo a Indianapolis non ho mai corso…”, racconta con una punta di orgoglio. Andava veloce, ma con il passare del tempo ha preferito la sicurezza, inventandosi la Scuola di Guida Sicura che ancora oggi dirige a Varano, la sua nuova casa dopo i natali a Trieste e la gioventù a Milano. Pilota, manager, commentatore televisivo, l’alternativa di Italia 1 alle telecronache di Mario Poltronieri sulla Rai. L’esempio di come si possa costruire una carriera di successo dopo essere stato uno sportivo. Ha corso negli anni Sessanta e negli anni Settanta, in un periodo in cui portare a casa la pelle era già una grande vittoria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE