Il pazzo Gp di Monza finisce con Verstappen sopra Hamilton

La sfida tra i due piloti di Mercedes e Red Bull è stupenda ma non può diventare pugilato. Doppietta di Mac Laren con Ricciardo e Norris, che questa volta si è dovuto inchinare al canguro australiano

Ci voleva una gara “pazza” per sovvertire un pronostico che sembrava inattaccabile. E gara pazza è stata. Al punto che “a casa nostra” la Mc Laren, ovvero la rivale della Ferrari nel Mondiale costruttori, ha infilato un uno-due con Ricciardo e Norris che mancava agli inglesi dal 2010 (Canada, Hamilton e Button). La pazzia si materializza al giro 26 dopo che Verstappen era stato ritardato da un pit stop scellerato durato oltre 11 secondi. Al rientro dalla sua sosta Hamilton, pure lui non trattato benissimo dai suoi meccanici, si ritrova in rettilineo proprio l’olandese che piuttosto di alzare il piede si avventura nella più temeraria delle staccate.