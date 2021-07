Due ruote sgonfie ai Giochi. Paga Davide Cassani

Il ciclismo italiano ha fallito? Non c’era nessun progetto da far fallire. E non a causa del ct

Le biciclette a Tokyo 2020 continueranno a muoversi sino all’ultimo giorno, l’8 agosto, ma Davide Cassani non ci sarà, è tornato anzitempo in Italia perché “le regole ai Giochi in tempo di pandemia dicono che, esaurito il suo compito, un tecnico deve rientrare a casa”, ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, all’Ansa. Una motivazione che sa di prima scusa trovata per di mettere una pezza. Cassani, oltre a essere il ct della Nazionale maschile di ciclismo è anche il direttore tecnico delle squadre nazionali: giustificare il rientro con un problema di pass non regge. A tal punto che sembra un benservito. “È evidente che un presidente da poco eletto abbia il diritto di farsi la sua squadra”, ha aggiunto Dagnoni.