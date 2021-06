Cuore nerazzurro

Felice Natalino lasciò il calcio nel 2013. Cardiomiopatia aritmogena, la stessa malattia che portò alla morte Piermario Morosini. Natalino giocava nell’Inter, aveva già fatto l’esordio in A e in Champions. Aveva vent’anni. A Christian Eriksen cosa direbbe? “Che ognuno fa quello che vuole, ma se capisce davvero quello che gli è successo, credo ci penserà due volte prima di tornare in campo. La moglie sicuramente gli dirà di smettere”. Per Natalino il calcio era tutto, poi “ho dato priorità ad altre cose”. Ci sono delle affinità tra l’ex enfant prodige nerazzurro e il numero 10 danese, crollato a terra per un arresto cardiaco lo scorso 12 giugno durante la sfida Danimarca-Finlandia a Euro 2020. “Lui era morto e poi è rinato. Io ho avuto un attacco simile al suo, ma ero già in ospedale: l’hanno prevenuto. A lui il cuore si era fermato, e non è detto che debba ripartire. Ho visto le immagini, ho pensato che se l’è vista davvero brutta”.

