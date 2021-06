Gli sponsor corrono più di Cristiano Ronaldo

Plana il buonsenso sugli spostatori di bottiglie, il gesto anti sponsor viene rintuzzato dalle autorità sportive, con un po’ di paternalismo e una leggera minaccia di multe, mentre le reazioni dei mercati finanziari e di quelli rionali scendono di intensità. I tavoli delle conferenze stampa a margine delle partite degli Europei saranno regolarmente agghindati di prodotti a pronta beva, dall’apertura piacevolmente gassosa, e, volendo, ci si potrà anche lasciar andare al gesto liberatorio con cui il ct della Russia, Stanislav Cherchesov, si è stappato a favore di telecamera una bottiglietta di Coca-Cola. Una ribellione fantozziana la sua, forse perfino più forte delle adombrate sanzioni. Ma anche l’Uefa non fa la moralista, né, però, vuole beccarsi il moralismo altrui, e ricorda che di miliardi se ne aspettavano più di due dai ricavi complessivi per gli Euro 2020 e che, invece, arriverà qualche centinaio di milioni in meno. Va sempre bene, il bilancio regge e il pallone, altrove, ha ben peggiori problemi. E non stanno lì a fare i signori, quelli della Uefa, ricordando ai calciatori che, pro quota, anche loro vengono pagati, con gli speciali premi partita dell’Europeo, grazie a quel monte ricavi, di cui quelli da sponsorizzazioni sono parte importante. Nessuno immaginava che a tenere su il grande spettacolo della competizione europea sparpagliata nel continente fossero donazioni, riffe con premi in natura o i lasciti di vecchi appassionati. Per gli sponsor è una nemesi? Sono puniti con l’ipercorrettezza perché troppo precisini e troppo correttini? Forse non bisogna farla troppo lunga.

