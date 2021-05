I rischi (non solo di immagine) che Donnarumma non ha calcolato

La vicenda Donnarumma-Milan è un laboratorio per diverse teorie economiche, sotto tre punti di vista alternativi. Da quello del giocatore, la scelta di non rinnovare il contratto col club che lo ha lanciato può intaccare un capitale di simpatia e credibilità di cui Gigio disponeva anche presso i tifosi di altre squadre. È una vera storia di successo: il ragazzo del sud che esordisce a 16 anni in Serie A per diventare, giovanissimo, portiere della Nazionale e capitano del suo club incarna un modello vincente dal valore commerciale inestimabile. Se venisse invece identificato come avido materialista pronto a mettere il club con le spalle al muro, lasciandolo (a parametro zero) per inseguire una manciata di milioni il suo brand ne uscirebbe diminuito. Del Piero e Totti sono testimonial pubblicitari ancora oggi, anni dopo il ritiro, perché associati a un’immagine pulita e vincente non solo sul campo. Il marketing deve identificare un prodotto con narrazioni calorose a cui il consumatore assegna un peso nelle scelte di acquisto. Valentino Rossi chiuse un’onerosa transazione col fisco, sebbene avrebbe potuto intentare un contenzioso da cui (forse) risparmiare diversi milioni, anche per non rovinare il richiamo commerciale degli sponsor se fosse stato percepito dal mercato come potenziale furbetto.

