Paltrinieri, il campione che parla le molte lingue dell'acqua

Gregorio Paltrinieri, il ragazzo che vuole farsi Zatopek, è l’anti Federica Pellegrini. Non perché siano rivali, non potrebbero, sono maschio e femmina. Non ce l’hanno neanche l’uno con l’altra, almeno non risulta agli atti. Come disse Greg affacciandosi sul palcoscenico del nuoto, dieci anni fa “io sono uno che non si fa problemi e va d’accordo con tutti”. Stesso stile, sì, quello libero, ma gare e filosofie differenti. Federica si tiene stretti i 200, a Greg la piscina non bastava più e ha cercato le acque libere dove le gare, spesso, sono un incrocio tra “Non si uccidono così anche i cavalli”, e “Calci, sputi e colpi di testa”. Agli Europei in bolla di Budapest, classico prequel olimpico, il ragazzo di Carpi ha dominato il fondo: oro nella 5 chilometri, nella 10 km (distanza olimpica), e nella staffetta 5 km con Rachele Bruni, Domenico “Mimmo” Acerenza, suo compare di allenamenti, e Giulia Gabbrielleschi. Poi è andato in piscina e si è fatto altri 3 mila metri, tra batterie e finale dei 1.500: da stravolto/sconvolto è arrivato fino all’argento della gara con cui è nato ed è diventato il volto di un’Italia dello sport che vince lottando ma pure divertendosi.

