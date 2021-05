Serie A, giù il sipario

Che cosa succederà nell’ultima giornata di campionato? Quello che accadrà in campo interessa soprattutto a chi a bordo campo non c'è ma potrebbe tornare presto

Il teatro è nuovamente gremito, il virus è stato messo in disparte nella zona riservata agli ospiti sgraditi. Si abbassano le luci, progressivamente, il chiacchiericcio si riduce prima in brusio e poi in silenzio. Si notano in prima fila, spettatori più o meno conosciuti. C’è Sarri, che guarda curioso sotto gli occhiali appannati. Che cosa succederà sul palco nell’ultima giornata della Serie A? Con lui altri tre toscani da un po’ fuori dai giochi: Allegri, Spalletti e Mazzarri. Poi, nelle file retrostanti, si distinguono i vari Maran, Di Francesco, Giampaolo, Liverani e tutti quelli rimasti senza lavoro dopo un inizio di stagione in panchina. Guardano gli ultimi novanta minuti con un pizzico di nostalgia mista a risentimento verso se stessi per gli errori commessi. Hanno allenato male squadre costruite peggio da dirigenti e presidenti, pagando il prezzo dell’esonero. Che ne sarà di loro?