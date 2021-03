Cosa succede alla Juventus? Tutti gli azzardi del presidente

Bianconeri da far ripartire, diritti tv, Champions League allargata, Superlega. Le partite a rischio di Andrea Agnelli

Avete presente quella scena memorabile de Le ali della libertà in cui improvvisamente il direttore del penitenziario di Shawshank scopre che, ohibò!, c’è un buco nel muro della cella? Soltanto, al posto di quelli di Rita Hayworth e Raquel Welch, immaginatevelo coperto dal poster di Cristiano Ronaldo. Andrea Agnelli avrebbe voluto festeggiare il centesimo compleanno di suo zio con un buon bicchiere di porto, e invece – vabbè. Dopo due anni e mezzo di silenzio complice e un po’ conigliesco sulle storture strutturali di una Juve che si gonfiava come la rana di Fedro, i problemi sono esplosi tutti insieme e non risparmiano nessuna delle sfere di competenza del numero uno della Juventus. E se è ingeneroso prendersela con un presidente da nove scudetti di fila, è altrettanto giusto l’esercizio di onestà verso un’insostenibile hybris che affonda le radici già nell’estate di tre anni fa: la goffa scansata di Ronaldo sulla punizione di Oliveira ha solamente squarciato il velo.