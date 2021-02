Il gol di Hateley nel derby e Rossi in busta. La versione di Giussy Farina

Uno dei derby più attesi di sempre. C’era un bel sole e San Siro era pieno come non mai, cinquantamila tifosi e record d’incassi, ero un ragazzino e quella domenica me la ricordo bene. Fu il giorno in cui Mark Hateley fece il miracolo. Si alzò ben oltre i tre metri, qualcuno scrisse che aveva sfiorato il secondo anello. Lo chiamavano Attila e una ragione c’era, si era fermato in aria a guardare la traiettoria, Zenga aveva fatto un gran tuffo ma quel colpo di testa era davvero imprendibile. “Il più grande salto che io abbia mai visto”. Milan-Inter 2-1 e lui, il presidentissimo del Milan esultante in tribuna coi baffi folti e scuri e uno di quei suoi memorabili cappotti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni