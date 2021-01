Dove va l'Europeo itinerante del 2021

Questo Europeo itinerante non s’ha da fare. O almeno, è questa l’impressione dopo le ultime indiscrezioni. Euro 2020 dovrebbe essere infatti la prima competizione continentale per Nazionali in versione itineranti, con gare in 12 paesi diversi dall’Italia alla Spagna passando anche per Azerbaijan e Ungheria. Ma la situazione legata al Covid mette a forte rischio la proposta nata addirittura nel 2012 e lanciata dall’allora presidente Uefa Michel Platini.

