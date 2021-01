Così iniziava l'epopea del cholismo in panchina

Dieci anni fa la iniziava la prima avventura in Europa del Simeone allenatore. C’è un Catania argentino alla radice dell’Atletico Madrid

Lo sforzo non è negoziabile. Diego Pablo Simeone è appena arrivato a Catania e già enuncia uno dei comandamenti fondamentali del Cholismo, religione calcistica nata quattro anni prima in Argentina, dove l’allenatore ha vinto titoli nazionali con l’Estudiantes e il River Plate. Ora il suo credo deva diffondersi in Europa perché è qui che il Cholo ha sviluppato tutta la sua carriera da calciatore.

