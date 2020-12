La gogna dell'anno: il caso Suarez

Tra intercettazioni e fughe di notizie, il caso dell’esame per la cittadinanza di Luis Suarez e la Juventus è diventato un circuito mediatico-giudiziario

Sarà la magistratura a verificare la fondatezza dell’inchiesta avviata dalla procura di Perugia sul presunto esame “farsa” svolto dal calciatore Luis Suarez lo scorso settembre per ottenere la cittadinanza italiana e approdare alla Juventus (trasferimento poi non avvenuto). Nel frattempo, una cosa appare certa: quella che ha travolto Suarez e la Juventus è la storia più pazza di gogna mediatico-giudiziaria del 2020, se non degli ultimi anni.

