La Bundesliga combatte la crisi distribuendo meglio i soldi dei diritti tv. E la Serie A? 

Nuovi parametri per non lasciare le “piccole” troppo lontane dalle “grandi”

Dalla stagione 2021/22 la Bundesliga cambierà i parametri di distribuzione dei ricavi da diritti tv. Dopo l’assemblea del 7 dicembre, il CEO Christian Seifert ha spiegato l’obiettivo dei nuovi criteri: equità, stabilità e solidarietà. Parole chiave che da sempre governano il calcio tedesco, come dimostra l’esistenza della regola del 50+1 (il 50 per cento+1 delle azioni di ogni club deve appartenere allo stesso club). In periodo di Covid-19, dove molte società stanno soffrendo la mancanza dei ricavi da stadio e da matchday, assumono una valenza ancor maggiore. Il fiore all’occhiello dei quindici anni da CEO di Seifert è proprio la commercializzazione dei diritti tv, i quali per alcune società, come ad esempio l’Union Berlin, incidono fino al 50 per cento delle entrate. Basti ricordare che prima della crisi causata dal Covid i club della Bundesliga avevano aumentato i loro ricavi a oltre quattro miliardi di euro.

Pubblicità

Pubblicità