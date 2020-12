Che spettacolo l'Esercito contro la Marina (sul campo da football)

A West Point c’è Army vs Navy. Storia di una sfida che un tempo decideva i titoli nazionali e oggi resta una tradizione imprescindibile anche in tempo di Covid

Teniamocela stretta, Army-Navy, per impedire che la violenza intollerante dei cancellatori della storia cerchi di obliterare anche una delle grandi tradizioni, una delle grandi rivalità dello sport americano. Ovvero, Esercito contro Marina, sfida che sul campo di football va in scena il secondo sabato di dicembre, quindi oggi, addirittura dal 1890. Quell’anno, Navy invitò Army ad una sfida a casa di quest’ultima, la famosa accademia di West Point nello stato di New York, e dominò 24-0. Per forza: in Marina si giocava a football dal 1879, mentre l’Esercito era alla prima partita della sua storia, e alcuni giocatori nemmeno sapevano le regole: tanto che a un certo punto uno di loro bloccò un avversario che portava la palla ma, sentendo il brusio del pubblico, pensò che si trattasse di un’azione fallosa e lo lasciò andare in touchdown.

Pubblicità

Pubblicità