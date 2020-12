La compostezza di Pablito dopo la vittoria dell'82

"Una vittoria come quella di stasera è straordinaria, bellissima. Direi irripetibile". E' un Paolo Rossi emozionato ma composto quello che risponde al cronista appena al termine di Italia-Germania, la partita che nel 1982 ha consegnato alla nazionale italiana la coppa del mondo. In quei 90 minuti Rossi ha rotto il ghiaccio mettendo in rete il primo di tre gol. A fare il resto ci hanno pensato i compagni Tardelli e Altobelli, portando a casa lo storico 3-1 che ha fatto sognare tutta Italia. "Le nostre possibilità le conoscevamo. Sapevamo di poter ottenere dei risultati, però non certamente di arrivare in finale e vincere il campionato del Mondo". La storia invece, sappiamo com'è andata a finire.

Pubblicità

Pubblicità