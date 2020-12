Il gruppo dell'Italia verso il mondiale 2022 in Qatar

Il cammino degli azzurri verso la Coppa del mondo e tutti gli altri gironi delle qualificazioni

Poteva andare peggio. Sia per quanto riguarda la rivale più tosta per il passaggio del turno, sia per quanto riguarda tutte le altre. L'Italia di Roberto Mancini è stata sorteggiata nel gruppo C di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022 con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Nulla di impossibile, nonostante gli elvetici siano una squadra tosta, compatta, aggressiva.

Chi si qualifica al Mondiale 2022

Per andare in Qatar senza patemi serve vincere il girone. Alla fase finale accedono le prime classificate dei 10 gironi. Altri tre posti verranno assegnati agli spareggi: vi parteciperanno le 10 seconde classificate e le finaliste della UEFA Nations League 2020-2021 (se sono già qualificate toccherà alle perdenti delle semifinali).

Tutti i gruppi delle qualificazioni europee a Qatar 2022

GRUPPO A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaijan.

GRUPPO B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

GRUPPO C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.

GRUPPO D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan.

GRUPPO E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

GRUPPO F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Far Oer, Moldavia.

GRUPPO G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.

GRUPPO H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

GRUPPO I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

GRUPPO J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein.