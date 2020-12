Grosjean e quei 28 secondi d'inferno

All’inferno e ritorno in 28 secondi che gli sono sembrati infiniti. Romain Grosjean non ha la faccia del super eroe anche se i suoi tre bambini lo vedono così dopo che è scappato dal fuoco con un salto degno di un oro olimpico. Con le mani ancora fasciate, un po’ doloranti per le ustioni, torna in pista a Bahrain per abbracciare colleghi, amici, avversari. E per raccontare. Lo fa ai microfoni di Sky e il suo racconto mette i brividi. “Per me non sono trascorsi solo 28 secondi, mi sembrava fosse passato più di un minuto e mezzo. Quando la macchina si è fermata, ho aperto gli occhi e mi sono subito slacciato la cintura di sicurezza”.

Pubblicità

Pubblicità