La filosofia di Maradona è nelle sue totally unnecessary magie

Nel 2014 Antonio Gurrado ha pubblicato “Ho visto Maradona” (Ediciclo editore), un romanzetto in cui immagina le ambasce politiche e umane, prima ancora che calcistiche, di un adolescente che vive a Napoli ma è milanista (un po’ come il pasticcere trotzkista di Nanni Moretti). È una storia d’amore che si traduce in incontrollabili sfoghi di astio; è un azzardo di teoria tattica applicata al crollo del comunismo; è un omaggio all’irripetibilità di Maradona cesellata con l’attenzione che può essere riservata soltanto al proprio opposto. La storia si conclude sull’urlo in piena telecamera del Maradona redivivo ai Mondiali del ’94, ma non si capisce se sia un lieto fine. Ne pubblichiamo un estratto.

