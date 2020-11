Mossa contro il tempo. Il campionato italiano di scacchi è online

Tempo di pandemia: il campionato italiano di scacchi è online. Per cinque giorni, fino al 22 novembre. Giocano i migliori, e ci sono proprio tutti: da Daniele Vocaturo, che è il più alto nel ranking, al campione uscente, Alberto David. Ci sono nuove leve, come i ventenni Luca Moroni e Lorenzo Lodici, e vecchie glorie intramontabili, come Carlos García Palermo e il grande Michele Godena. E c’è un interesse nuovo, dopo il boom della serie Netflix “The Queen’s Gambit” – La Regina degli Scacchi. Ma come si fa a rimanere incollati dinanzi a una scacchiera per tutto quel tempo? E a proposito: quanto dura una partita a scacchi? Se uno vuole cazzeggiare con un amico, può prendersi tutto il tempo che crede, non occorre nemmeno un orologio. Ma se volete disputare un torneo regolare o magari competere per il titolo mondiale (attualmente nelle salde mani del norvegese Magnus Carlsen), dell’orologio non potete fare a meno. Lassù in cima, e in tutte le partite “a tempo lungo”, diciamo pure che mediamente la durata è di tre, quattro ore.

