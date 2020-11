Pallacanestro avvelenata

Ci sono idee che sono belle e sensate, ma arrivano troppo tardi per trasformarsi in realtà. Ci sono idee che hanno una base solida, ma che viste da un’altra prospettiva possono suonare male ed essere considerate come un atto di egoismo. E’ come lanciare un sasso in uno stagno per farlo saltellare sull’acqua, ma vederlo affondare al primo impatto. Prendete la lettera aperta di Ettore Messina, presidente e coach dell’Olimpia Milano che l’altro giorno ha proposto di sospendere l’attività internazionale e rimandare le coppe a primavera. Una proposta sensata che però causerebbe la compressione del campionato italiano che in questo periodo maledetto sta andando avanti con tanta fatica e moltissima buona volontà, senza pubblico (e senza un minimo finanziamento governativo per società che rischiano il collasso). La lettera del coach-presidente, che ricalcava quella inviata qualche giorno prima dal sindacato dei giocatori spagnoli, si può riassumere così: “Ogni settimana abbiamo sempre più giocatori, allenatori o dipendenti dei club positivi ai test. Molte partite, in ogni campionato nazionale o nelle competizioni internazionali, sono rinviate. Le difficoltà nei viaggi internazionali comportano seri rischi per la salute per allenatori e arbitri. Presto non ci saranno date disponibili per disputare le partite rinviate. Sempre di più i risultati sportivi dipenderanno da chi sarà più fortunato, affrontando meno contagi nella sua squadra, rispetto agli altri. Per il bene del basket, chiedo ai nostri leader di sedersi a un tavolo e non alzarsi finché non sarà stata trovata una soluzione. La salute dei partecipanti e la regolarità delle competizioni sono la priorità. E saremo sempre grati, come appassionati, per le loro decisioni”.

Pubblicità

Pubblicità