Guardate All or nothing: Tottenham Hotspur su Amazon Prime Video e capirete un po’ di più che cosa sta diventando il calcio oggi.

Guardate All or nothing: Tottenham Hotspur su Amazon Prime Video e capirete un po’ di più che cosa sta diventando il calcio oggi, e che cerchiamo di raccontare in questo numero del Foglio Sportivo. Il documentario che racconta i dodici mesi più folli della storia degli Spurs è bellissimo, coinvolgente, appassionante, e soprattutto si avvale di uno dei più bravi attori protagonisti degli ultimi quindici anni, José Mourinho. Nato per celebrare quella che avrebbe potuto essere la stagione della consacrazione del Tottenham, finalista in Champions League nel 2019 e con uno stadio tra i più belli e funzionali al mondo appena inaugurato, questo documentario ha pagato pegno alle circostanze sempre più avverse che si sono rovesciate addosso alla squadra di Londra capitanata da Harry Kane: prima la crisi di risultati e l’esonero di Pochettino con conseguente arrivo dello Special One, poi infortuni in serie ai giocatori più forti, fino alla sospensione del campionato per l’emergenza coronavirus e la conclusione estiva a porte chiuse.

Pubblicità

Pubblicità