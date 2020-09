Non è solo un gioco. La filosofia del fantallenatore

Il Fantacalcio è tribale, metafisico, socialista, leva strategica dello sport business. Guida alle ragioni antropologiche ed economiche per cui questo gioco inventato in America è così amato dagli italiani

In quel “ritorno del paganesimo” rappresentato dallo sport contemporaneo ogni ricominciamento rituale contiene una sua magia solenne. Tra quelli in calendario in data odierna non c’è però soltanto la ripartenza della Serie A, ma anche quella di un gioco a essa collegato che ogni anno vede assiduamente impegnati circa 6 milioni di italiani: stiamo parlando del Fantacalcio.