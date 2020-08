Messi giocherà con Ronaldo alla Juve (ma neanche). L'Allianz stadium già abbattuto

Questo è un articolo di satira. Nessun calciatore è stato maltrattato durante la produzione di questo scoop, ma neanche.

Leo Messi ha telefonato al Foglio. Ha preso la chiamata Giovanni Battistuzzi.

Messi: “Giovanni ciao! Vado alla Juventus, è ufficiale. Sei il primo a saperlo”.

Battistuzzi: “Complimenti!”.

Messi: “Grazie. Come promesso parlerò solo con il Foglio durante i miei cinque anni in bianconero".

Notizia a parte tocca vedere insieme cosa comporta avere i due più grandi calciatori di quest'epoca nella stessa squadra.

A) L'Allianz Stadium è troppo piccolo. Come sappiamo ci sono ormai milioni di tifosi al mondo che non tengono più per un club ma per un calciatore. Per esempio due anni fa Ronaldo ha spostato 250 milioni di tifosi dal Real Madrid alla Juventus. E questo perché specialmente in Asia seguono Ronaldo anche se va al Rapid Vienna (la squadra di cui sono tifoso). Con Messi 41.507 posti sono niente. Oggi stesso Andrea Agnelli ha dato ordine di demolirlo (e senza chiedere al sindaco Appendino che si è offesa). Il nuovo stadio della Juventus sorgerà a Novara, provincia con più tifosi della Juve, anche di Torino. Su 100 abitanti 95 tengono per la Juventus. Il nuovo impianto sarà pronto per la seconda di Serie A. La capienza sarà di 102 mila posti ed è già stato designato per la finale di Champions League 2025. Sarà dotato di erbe provenienti dal parco naturale del Serengeti (Tanzania) e di porte più basse di quello che prevede il regolamento Fifa. L'impianto non sarà di proprietà della Juve, ma della nuova società che Ronaldo e Messi hanno appena costituito a Creta.

B) Tutti i giornali, le tv e le radio del mondo già da oggi mandano a Torino un inviato stabile. Si calcola che in città arriveranno non meno di 10 mila cronisti sportivi, 5 di sicuro dalla Costa d'Avorio. L'amministrazione sta pensando di costruire un nuovo quartiere per accoglierli. Per questo motivo la tribuna stampa del nuovo stadio occuperà tutto il centro storico di Novara. I giornali hanno inoltre già preparato tutte le prime pagine per il prossimo anno. Ci saranno sempre e solo loro due, come da accordi con la Lega.