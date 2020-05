Quando l'Italia divenne Nazionale

[Anticipiamo un articolo del numero del Foglio Sportivo in edicola domani e domenica. L'edizione di sabato 16 e domenica 17 maggio la potete scaricare qui dalle 23,30 di venerdì 15 maggio] Gli azzurri non erano nemmeno azzurri. Erano bianchi, perché così la divisa sarebbe costata sette centesimi di lire in meno; ognuno aveva i pantaloncini della propria squadra, bianchi per metà dei giocatori, neri per l'altra metà. C'erano gli italiani, si stava facendo l'Italia. Luigi Bosisio, baffuto ragioniere e pioniere del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.