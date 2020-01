Cantona aveva ragione. Sono passati 25 anni da “quel” calcio

Eric Cantona aveva ragione. Chi era quel Matthew Simmons per dargli del “bastardo francese figlio di puttana”? Cantona lo sappiamo chi è: uno dei più grandi geni che il pallone abbia mandato in terra; chiassoso, senza filtri, istintivo, efficace. Non c’è mai stato, Cantona, a essere uno tra tanti. E il calcio è bello perché ci sono quelli così, tanto fenomeni quanto pazzi, irregolari nelle invenzioni e anche nelle azioni. Non lo è certo per l’esercito di giocatori di qualità...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.