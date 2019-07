Tutti i numeri delle Universiadi a Napoli

Torino 1959: sessant’anni fa l’Italia ospitava per la prima volta le Universiadi, le olimpiadi delle università di tutto il mondo. La manifestazione è stata ideata dal dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo ed è seconda solo ai Giochi olimpici per importanza e numero di partecipanti. Negli anni la manifestazione ha assunto i connotati di un vero e proprio festival internazionale dello sport e della cultura. Mercoledì 3 luglio lo stadio Sanpaolo di Napoli, rimesso a nuovo per l’occasione, ha ospitato la cerimonia inaugurale della sessantesima edizione, con Lorenzo Insigne che ha acceso il braciere olimpico. Spettacolare la coreografia della sfilata degli atleti con la delegazione del Brasile che ha voluto tributare un omaggio alla pizza napoletana, vestendo con cappello e grembiule da pizzaiolo. L’evento terminerà il 14 luglio. Tutti i numeri da sapere

6 mila

È il numero degli atleti provenienti da tutto il mondo ospitati in tre villaggi differenti tra Napoli, Salerno e Caserta.

18

Le discipline sportive iscritte: atletica, calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, rugby a sette, scherma, taekwondo, tennistavolo, tennis, tiro a volo, tiro con l'arco, tuffi, vela.

8.200

Il numero complessivo di ospiti, che comprende il personale degli staff e gli accompagnatori.

118

I paesi che partecipano alla competizione sportiva dopo che mercoledì scorso la Fisu ha deciso l’esclusione dell’Afghanistan, i cui atleti erano giunti a Napoli fuori tempo massimo per essere ammessi. Tutti i continenti sono rappresentati.

437

Sono i componenti della delegazione azzurra, di cui 300 atleti. E’ la più numerosa alle Universiadi. A seguire Stati Uniti con 371 e Russia con 357 persone al seguito. La meno numerosa è la delegazione del Principato di Monaco: un solo atleta.

11

Le volte in cui l'Italia ha ospitato, tra edizioni estive e invernali, le Universiadi. Sofia, Innsbruck e Granada sono le ultime città straniere che hanno ospitato la manifestazione.

30 mila

Gli spettatori che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale al Sanpaolo.