Dominik Paris è oro mondiale in Super G

Nove centesimi bastano. Nove centesimi in meno dell’austriaco Vincent Kriechmayr e del francese Johan Clarey, quelli giusti per conquistare l'oro mondiale, il primo di una carriera già eccezionale. Dominik Paris ha vinto il Super G ai Mondiali di sci alpino a Are, Svezia.

La felicità del meranese va a pari passo con il rammarico di Christof Innerhofer, quarto e giù dal podio dopo un errore grossolano che ha rovinato una prova che poteva essere anche per lui medagliata.