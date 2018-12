Paris vince la discesa libera di Bormio, Innerhofer è secondo. Grande Italia nello sci

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, quarta prova della stagione sciistica di Coppa del Mondo maschile. Alle sue spalle si è piazzato un altro azzurro, Christof Innerhofer, secondo a 36 centesimi dal compagno di squadra. Terzo a 52 centesimi lo svizzero Beat Feuz, iridato in carica e detentore della Coppa di discesa.

Per Paris è la terza vittoria in carriera a Bormio. Il primo successo lo ha ottenuto nel 2012, mentre il secondo l'anno scorso. Per l'Italia è la doppietta numero 19 nella Coppa del mondo maschile.

Innerhofer resta il miglior azzurro e sale in undicesima posizione a 269 punti, mentre Paris è dodicesimo a quota 266. Il vincitore di oggi diventa però terzo nella classifica di discesa con 196 punti contro i 260 di Beat Feuz e i 224 di Franz.