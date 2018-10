La lunga storia d'amore tra Moreno Longo e il Torino

Quella tra Moreno Longo e il Torino è stata una lunga storia d'amore. Entra nel vivaio granata nel 1988, a undici anni, diventando uno dei tanti figli del prolifico Filadelfia di allora. Esordisce in serie A, torna da allenatore delle giovanili conquistando uno scudetto Primavera che mancava da 23 anni. Poi si mette in proprio: salvezza e applausi con la Pro Vercelli, promozione e altri applausi con il Frosinone. Ma, in sette giornate, sono arrivati un solo punto e un solo gol, per di più su rigore. Il Torino dove è nato può decretarne la fine, in una vicenda dove - per una volta - è il padre a divorare il proprio figlio