La tattica a Napoli e l'aritmetica a Benevento. La domenica nel pallone

SAMPDORIA-INTER

(domenica ore 12.30, arbitro Tagliavento di Terni)

Marco Giampaolo non ha mai nascosto la simpatia per l'Inter, era un sentimento di famiglia. A un passo dalla Juventus e dal Milan, accostato al Napoli, nessuno ha mai associato il suo nome al club nerazzurro. E magari da quelle parti ci staranno pensando, dopo le ultime tirate pubbliche di Spalletti sul livello della squadra. Parole pubbliche, non smentibili come quelle confessate tempo addietro al ristorante a un gruppo di tifosi giallorossi, e che hanno fatto inarcare più di un sopracciglio.