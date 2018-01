ATALANTA-NAPOLI

(domenica ore 12.30, arbitro Orsato di Schio)

Non avrebbe potuto augurarsi partita peggiore, il Napoli, per riprendere l'attività. L'Atalanta non è avversaria facile per nessuno, ma la squadra di Sarri fatica sempre più di tutte. Unica soddisfazione, il 3-1 del 27 agosto all'andata, quando il campionato era alle prime battute, poi solo sconfitte. Oggi l'Atalanta appare la più in forma, ha vinto in casa della Roma prima della pausa e al San Paolo in Coppa Italia: due trasferte che hanno bloccato lo scalo di Orio al Serio per i festeggiamenti al ritorno della squadra, con disappunto di chi si trovava lì per motivi personali e non si appassiona al pallone.