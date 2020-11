La notizia della morte dei sondaggi è fortemente esagerata

I sondaggi elettorali hanno sbagliato, di nuovo. Questa è stata la sentenza emessa già nella notte elettorale da molti giornalisti e commentatori italiani. Eppure i risultati non erano ancora chiari, come ci si poteva attendere visto l’afflusso di voti per posta inviati dagli elettori democratici. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì in effetti il presidente Trump aveva vinto la Florida, il Texas e l’Ohio, ed era avanti nel conteggio parziale in quasi tutti gli stati non ancora assegnati: North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. In effetti, detta così, in un anno normale e in un’elezione normale Trump poteva sembrare favorito alla rielezione a quel punto della notte. E i sondaggi della vigilia apparivano ai più come, ancora una volta, incredibilmente sbagliati. Ma lo sappiamo, il 2020 non è un anno normale, né le elezioni americane lo sono state. Ormai il conteggio delle schede è quasi terminato ed è possibile qualche considerazione.

