Ancora scontri alla Sapienza: gli studenti di Azione universitaria scortati fuori dall'università

Ancora scontri alla Sapienza, dove sono in corso le elezioni del Senato accademico in un clima che da giorni si fa sempre più violento. Come già accaduto ieri, anche oggi alcuni studenti di Azione universitaria, organizzazione giovanile della destra, sono stati scortati fuori dalla sede dell'università romana in seguito alle proteste di un gruppo numeroso di studenti dei movimenti studenteschi di sinistra che ripetevano lo slogan: "Fuori i fascisti dalle università". Il gruppo, composto da una trentina di ragazzi, è stato accompagnato fuori dalla città universitaria dalle forze dell'ordine.



Non è ancora chiaro come siano partiti gli scontri. Tra le persone ferite c'è un vigilante, colpito dal lancio di un oggetto, probabilmente una bottiglia. Il gruppo più numeroso, quello che fa riferimento ai movimenti di sinistra, si è spostato in un corteo improvvisato verso l'entrata principale della città universitaria. Lì le forze dell'ordine li hanno circondati con una trentina di agenti in tenuta antisommossa. I ragazzi di Azione universitaria sono stati accompagnati fuori dal piazzale Aldo Moro e sono stati scortati dagli agenti per motivi di sicurezza.



I giovani sono stati raggiunti da una delegazione di parlamentari di Fratelli d'Italia, Marco Perissa, Paolo Trancassini e Francesco Filini. "Dispiace vedere che ancora oggi ci sia una certa parte della sinistra che voglia impedire fisicamente la presenza di chi non la pensa come loro", hanno commentato i tre parlamentari, parlando di "clima surreale".



Gli scontri di oggi pomeriggio sono solo gli ultimi avvenuti durante questi giorni di elezioni. Alla Sapienza sono infatti in corso le elezioni del Senato accademico, che si concluderanno domani.