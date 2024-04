Le critiche “identitarie” alla riforma, di buon senso, sulle valutazioni a scuola

La maggioranza ha approvato in prima lettura (Senato) un disegno di legge che riforma, ma senza particolari stravolgimenti, i sistemi di giudizio nelle scuole. Il cambiamento più squillante è sul voto di condotta, che sarà espresso in numeri e, in caso negativo, porterà alla bocciatura o alla non ammissione alla maturità. Si inaspriranno anche le sanzioni in caso di violenze e violenze contro i docenti.

