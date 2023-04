L'utopia dell'uno vale uno fra gli atenei spiegata con l'“University challenge”

Per questionare il valore legale della laurea, che pone allo stesso livello quelle prese in qualsiasi università, non c’è bisogno di ricorrere a Luigi Einaudi; può bastare un quiz televisivo. La Bbc si trova al centro di una polemica su “University challenge”, gioco cui prendono parte squadre composte da quattro studenti iscritti allo stesso ateneo. Con la singolare eccezione che, dalla primissima edizione del quiz nel 1962, Oxford e Cambridge non partecipano come università ma suddivise in squadre per ciascuno dei college, massimo cinque per anno. Un professore dell’University College London, Frank Coffield, ha protestato contro l’iniquità: ogni squadra universitaria rappresenta infatti decine di migliaia di iscritti, mentre ogni squadra di un college ne rappresenta all’incirca tre o quattrocento.

