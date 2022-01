Le tre proposte dei presidi per riaprire le scuole

“Ho lanciato proposta di mettersi in dad fino al primo febbraio, sostanzialmente due o tre settimane", ha detto a Sky TG24 il presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp) Antonello Giannelli. Secondo Giannelli in questo lasso di tempo si potrebbe intervenire "da un lato per aumentare di molto la percentuale di alunni vaccinati, perché tra i cinque e gli 11 anni i vaccinati sono solo l’11-12 per cento, dall’altro distribuire le mascherine FFP2 a tutti. La terza proposta è quella di effettuare, fino al giorno in cui fossero iniziate le lezioni in presenza secondo questa nostra ipotesi, una massiccia campagna di testing, per vedere effettivamente se poi il sistema riesce a praticare tutti questi tamponi periodicamente, cosa sulla quale, onestamente, ho qualche dubbio”.