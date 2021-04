Scuola, aprire per non richiudere. Mozione unanime alla Camera

E’ un momento di passaggio per la scuola alle prese con la pandemia. Da un lato c’è la conquista di una certezza: in zona rossa si va in presenza fino alla prima media compresa, come da decreto Draghi. Dall’altra c’è la Dad: che non scompare per le superiori nelle zone arancioni (50 o 75 per cento) e resta nelle zone rosse anche per le seconde e terze medie. Sulla scena, spicca il fai-da-te a livello regionale. Come quello di Michele Emiliano che, in Puglia, sulla scorta della deroga concessa al decreto Draghi, ha dato in mano ai genitori la scelta: puoi non mandare tuo figlio a scuola. Si moltiplicano intanto gli appelli di intellettuali, medici e psicologi che denunciano la presenza di un grave malessere tra bambini e adolescenti dopo un anno di Dad (letti esauriti in Neuropsichiatria all’Umberto I di Roma, denuncia il Corriere della Sera). E si scende in piazza (oggi, alle 15, in Piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione nazionale della Rete in Presenza). Ma arriva anche la bella notizia che non ti aspetti: la Camera ha approvato una mozione sulla riapertura delle scuole con l’accordo di tutte le forze politiche, compresa Fratelli d’Italia, che, dopo qualche perplessità, l’ha votata pur non firmandola. Ed è una mozione che tocca tutti i punti critici irrisolti e che, fin dalle sue premesse, ripercorre la via accidentata che gli studenti hanno affrontato in questo anno e impegna il governo “a intraprendere ogni possibile iniziativa finalizzata alla riapertura in sicurezza degli istituti scolastici e dei servizi educativi per l’infanzia, per riprendere, ove interrotta o limitata, l’indispensabile attività didattica in presenza, nonché ad adottare iniziative per sostenere, anche con adeguati finanziamenti straordinari e misure di accompagnamento, il sistema nazionale di istruzione e formazione oltre che, per quanto di competenza, gli enti locali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni