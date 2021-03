Tornare a scuola in presenza, tra tracciamento e screening

“Rivalutare la possibilità di riaprire le scuole d’infanzia e almeno le primarie anche in zona rossa dopo Pasqua”: lo dice a Skytg24 la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, all’indomani delle manifestazioni della Rete “Scuola in Presenza” in varie città. E se aprire è una priorità, lo è anche non richiudere in un baleno. Ma è possibile far funzionare il tracciamento, la parola magica che sembrava dover risolvere tutti i problemi negli istituti e che invece ha fatto in qualche modo acqua? Nel sistema si sono infatti aperte alcune criticità, spiega la dottoressa Maria Luisa Iannuzzo, specialista in Medicina Legale che si è occupata di tracciamento sulla popolazione generale, a inizio pandemia, e poi in ambito scolastico nella Regione Veneto. “Alla riapertura delle aule, nel settembre scorso, ci siamo organizzati per tracciare con una doppia finalità”, dice Iannuzzo: “Ridurre al minimo la diffusione del contagio e tenere aperte in sicurezza le scuole. Ma purtroppo, con il passare dei mesi, i protocolli di tracciamento sono stati modificati non sempre in senso utile per il settore scolastico, di fronte al saliscendi dell’indice RT e con l’ansia crescente per le varianti – alcune delle quali, vedi l’inglese, circolano però sul nostro territorio da settembre”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni