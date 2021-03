L'università italiana alla prova del Covid

L’emergenza coronavirus sta cambiando profondamente il mondo delle università italiane. I mutamenti non riguardano soltanto le modalità di erogazione della didattica da parte degli atenei. Le lezioni a distanza, infatti, sono ormai diventate la regola in tutte le università del Paese. Dopo una ripresa caratterizzata da lezioni per metà in streaming e per metà in presenza (con posti contingentati e nel rispetto delle misure di sicurezza), l’aumento dei contagi da Covid-19 in molte aree d’Italia sta imponendo una nuova sospensione delle attività in presenza. Anche se lunedì la nuova ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha assicurato che il governo farà di tutto per consentire agli studenti di “tornare nelle università nel secondo semestre a seconda delle zone”: “Spero si riesca dopo Pasqua – ha detto la ministra – per lo meno aprirne una parte”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni